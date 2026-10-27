Współzałożyciel Ubera Travis Kalanick oświadczył, że 18 grudnia 2025 roku przeprowadził się z Kalifornii do Austin w stanie Teksas w USA. Stało się to około dwa tygodnie przed 1 stycznia 2026 roku — datą, od której proponowany w Kalifornii jednorazowy 5-procentowy podatek może objąć miliarderów, których główne miejsce zamieszkania znajdowało się w tym stanie. Informuje o tym Fortune.

Według szacunków publikacji majątek Kalanicka wynosi około 3,6 mld dolarów, a potencjalna płatność podatkowa mogłaby sięgnąć 180 mln dolarów. W marcu powiedział TBPN, że przeprowadził się do Teksasu przed styczniem i uważa ten stan za swoje główne miejsce zamieszkania.

Dom nad jeziorem Austin

Przeprowadzka nie była dla Kalanicka całkowitą nowością: przekazał, że od około pięciu lat posiada dom nad jeziorem Austin, położony mniej więcej 20 minut od miasta. Jak powiedział, przyciągały go jezioro i narty wodne. W czerwcu Kalanick opublikował na X nagranie swojej pięciominutowej trasy skuterem wodnym przez jezioro do biura Atoms — firmy robotycznej, którą obecnie kieruje. Wcześniej nosiła ona nazwę CloudKitchens.

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Zgodnie z artykułem roboczym ekonomistów Uniwersytetu Stanforda, Benjamina Jarosa i Joshuy Raua, kilku miliarderów opuściło Kalifornię między złożeniem inicjatywy w październiku 2025 roku a terminem 1 stycznia 2026 roku. Autorzy uwzględnili wyłącznie publicznie potwierdzone przeprowadzki i oszacowali majątek, który w rezultacie przestał podlegać potencjalnemu podatkowi stanowemu, na około 540 mld dolarów — niemal 30% odpowiedniej podstawy opodatkowania.

Głosowanie nad Proposition 40

W najbliższy wtorek wyborcy w Kalifornii mają głosować nad Proposition 40. Inicjatywa przewiduje jednorazowy 5-procentowy podatek od światowego majątku netto miliarderów, lecz wyłącza nieruchomości posiadane przez nich bezpośrednio oraz większość kont emerytalnych. Jeśli zostanie zatwierdzona, podatek będzie trzeba zapłacić w 2027 roku, a płatności będzie można rozłożyć na pięć lat za dodatkową opłatą.

90% wpływów planuje się przeznaczyć na publiczne usługi zdrowotne, w tym Medi-Cal. Zwolennicy inicjatywy szacują jej wpływy na około 100 mld dolarów, podczas gdy Jaros i Rau, po uwzględnieniu wyjazdu miliarderów, oceniają je na około 30 mld dolarów. Kalifornijskie organy podatkowe będą również miały szerokie uprawnienia do sprawdzania, czy miliarderzy, którzy zadeklarowali przeprowadzkę, rzeczywiście zmienili swoje główne miejsce zamieszkania.

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