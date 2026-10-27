Каланік заявив про переїзд до Техасу до дедлайну податку Каліфорнії — Fortune

Співзасновник Uber Тревіс Каланік заявив, що 18 грудня 2025 року переїхав із Каліфорнії до Остіна, штат Техас, США. Це сталося приблизно за два тижні до 1 січня 2026 року — дати, за якою запропонований у Каліфорнії одноразовий податок у 5% може поширюватися на мільярдерів, чиє основне місце проживання було у штаті. Про це повідомляє Fortune.

За оцінкою видання, статки Каланіка становлять близько $3,6 млрд, а потенційний податковий платіж міг би сягнути $180 млн. У березні він сказав TBPN, що переїхав до Техасу до січня та вважає цей штат своїм основним місцем проживання.

Будинок на озері Остін

Переїзд не був для Каланіка цілком новим: він повідомив, що приблизно п’ять років володів будинком на озері Остін, розташованому орієнтовно за 20 хвилин від міста. За його словами, його приваблювали озеро та водні лижі. У червні Каланік опублікував у X відео свого п’ятихвилинного маршруту на гідроциклі через озеро до офісу Atoms — робототехнічної компанії, яку він нині очолює. Раніше вона мала назву CloudKitchens.

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Згідно з робочою статтею економістів Стенфордського університету Бенджаміна Джароса та Джошуа Рау, кілька мільярдерів залишили Каліфорнію між поданням ініціативи в жовтні 2025 року та дедлайном 1 січня 2026 року. Автори враховували лише публічно підтверджені переїзди й оцінили статки, які через це перестали підпадати під потенційний податок штату, приблизно у $540 млрд — майже 30% відповідної бази оподаткування.

Голосування за Proposition 40

Наступного вівторка виборці Каліфорнії мають голосувати за Proposition 40. Ініціатива передбачає одноразовий 5-відсотковий податок на світові чисті статки мільярдерів, але виключає нерухомість, якою вони володіють безпосередньо, та більшість пенсійних рахунків. У разі схвалення податок потрібно буде сплатити у 2027 році, а платежі можна буде розтягнути на п’ять років за додаткову плату.

90% надходжень планують спрямувати на державні медичні послуги, зокрема Medi-Cal. Прихильники ініціативи оцінюють її надходження приблизно у $100 млрд, тоді як Джарос і Рау після врахування від’їзду мільярдерів оцінюють їх приблизно у $30 млрд. Податкові органи Каліфорнії також матимуть широкі повноваження для перевірки того, чи справді мільярдери, які заявили про переїзд, змінили основне місце проживання.

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