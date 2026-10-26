南非连锁超市Pick n Pay任命斯宾塞·索恩为集团下一任首席执行官。他将在公司公布年度业绩后接替肖恩·萨默斯，Daily Maverick报道。

萨默斯于2023年重返Pick n Pay负责人岗位，当时公司正经历一段不确定时期。他表示，要恢复盈利能力，首先必须进行运营调整，因为利润是这些行动的结果，而不是其前提。

门店升级

公司正专注于现代化改造现有门店，而不是快速开设新店。萨默斯将此归因于该国开发速度放缓，并指出竞争对手正基于数年前作出的决定积极扩张网络。

与此同时，Pick n Pay自本财年开始以来已关闭19家门店。萨默斯表示，庞大的现有网络能够在无需单独设立暗店的情况下履行线上订单；暗店是仅用于配送的仓库。公司可以将现有门店的部分空间改造用于拣选这类订单。

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线上销售与财务

2027财年上半年，Pick n Pay的全渠道营业额同比增长35.4%。在2026年3月于asap!应用程序推出独立的Pick n Pay Clothing专区后，通过该应用程序和网站的线上销售总额较上年增长137%。

该零售商提供每月99兰特的付费Smart Shopper Pro订阅服务，其中包括不限次数的asap!免费配送。公司计划在2027财年下半年在门店引入线上订单混合拣选和商品组合规划工具。

尽管资产负债表上拥有资金，Pick n Pay核心超市业务仍录得5.16亿兰特的营业亏损。与此同时，得益于修订租赁条款和较低的保险费用，维持零售场地的成本下降了2.6%。

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