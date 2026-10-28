据Channel NewsAsia报道，美国电信公司T-Mobile将全年调整后自由现金流预测下限从184亿美元上调至187亿美元。该公司维持预测上限不变，为188亿美元。

客户基础增长

第三季度，T-Mobile录得27.4万个净新增后付费账户。这超过了Visible Alpha分析师预期的25.1917万个新增账户。

截至9月30日的季度营收增长7.4%，至235.8亿美元。根据LSEG的数据，分析师预计营收为231.4亿美元。

T-Mobile首席财务官彼得·奥斯瓦尔迪克告诉路透社，上调自由现金流预测主要与公司核心业务的强劲表现有关。

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更昂贵的资费套餐

T-Mobile寻求通过将用户转向更昂贵的资费套餐，增加来自现有客户基础的收入。奥斯瓦尔迪克表示，新账户中的后付费线路有超过60%来自选择最高等级资费套餐的客户。

第三季度每个账户的平均收入增长4%，至155.73美元。账户是与客户之间的计费关系，可能包括家庭或企业的多条移动线路。

下个月，该公司还计划广泛推出T-Mix资费套餐。客户将能够选择和更改附加服务，包括流媒体订阅、送餐及其他服务，而非资费等级中的固定权益组合。

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