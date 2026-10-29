墨西哥和印度签署了就优惠贸易协定进行谈判的条款。两国寻求扩大双边贸易和投资。该文件在墨西哥城由墨西哥对外贸易副部长路易斯·罗森多·古铁雷斯·罗马诺和印度商务秘书拉杰什·阿格拉瓦尔在后者对该国进行为期两天的正式访问期间签署。

据Mexico News Daily报道，谈判条款确定了开展谈判的路线图。它们还落实了墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆与印度总理纳伦德拉·莫迪于2025年6月在加拿大举行的G7峰会期间达成的协议。

协议将涵盖什么

拟议协议涉及商品市场准入、原产地规则、海关程序、贸易便利化、争端解决、卫生与植物检疫措施、贸易技术壁垒以及贸易救济措施等领域。

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印度商务部表示，双方旨在达成一项互利且平衡的优惠贸易协定。汽车制造、化工、电子、制药、农食行业、能源、关键矿产、医疗器械和先进制造被列为潜在合作方向。

两国之间的贸易

2024年，印度与墨西哥之间的贸易额为87.4亿美元。印度出口额达到57.3亿美元，墨西哥出口额为30.1亿美元，这意味着印度享有27.2亿美元的贸易差额。

印度对墨西哥的主要出口包括价值8.8亿美元的乘用车、价值3.9亿美元的摩托车、贱金属、汽车零部件、机械设备、纺织品和服装。墨西哥对印度主要出口价值17亿美元的原油、智能手机和黄金。双方还讨论了墨西哥可能于2027年第一季度赴印度开展商务代表团访问。

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