В ЮАР сеть супермаркетов Pick n Pay назвала Спенсера Сонна следующим генеральным директором группы. Он должен сменить Шона Саммерса после публикации годовых результатов компании, сообщает Daily Maverick.

Саммерс вернулся на должность руководителя Pick n Pay в 2023 году, когда компания переживала период неопределенности. По его словам, для восстановления прибыльности прежде всего необходимо провести операционные изменения, поскольку прибыль является результатом таких действий, а не их предпосылкой.

Обновление магазинов

Компания сосредоточена на модернизации существующих магазинов, а не на быстром открытии новых. Саммерс объяснил это замедлением темпов девелопмента в стране и отметил, что конкуренты активно расширяли сети на основе решений, принятых несколько лет назад.

В то же время Pick n Pay закрыла 19 магазинов с начала финансового года. По словам Саммерса, крупная существующая сеть позволяет выполнять онлайн-заказы без отдельных dark stores — складов, предназначенных исключительно для доставки. Компания может переоборудовать часть площадей в уже существующих магазинах для комплектации таких заказов.

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Онлайн-продажи и финансы

По итогам первого полугодия 2027 финансового года омниканальный оборот Pick n Pay вырос на 35,4% в годовом выражении. После запуска отдельного раздела Pick n Pay Clothing в приложении asap! в марте 2026 года совокупные онлайн-продажи через приложение и сайт увеличились на 137% по сравнению с предыдущим годом.

Ритейлер предлагает платную подписку Smart Shopper Pro за 99 рандов в месяц, которая предусматривает неограниченную бесплатную доставку asap!. Во второй половине 2027 финансового года компания планирует внедрять в магазинах инструменты гибридного сбора онлайн-заказов и планирования ассортимента.

Несмотря на наличие средств на балансе, основной бизнес супермаркетов Pick n Pay по-прежнему имеет торговый убыток в размере 516 млн рандов. В то же время расходы на содержание торговых площадей сократились на 2,6% благодаря пересмотру условий аренды и более низким страховым расходам.

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