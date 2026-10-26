W RPA sieć supermarketów Pick n Pay wskazała Spencera Sonna jako kolejnego dyrektora generalnego grupy. Ma on zastąpić Seana Summersa po opublikowaniu rocznych wyników spółki, podaje Daily Maverick.

Summers wrócił na stanowisko szefa Pick n Pay w 2023 roku, gdy firma przechodziła okres niepewności. Jak stwierdził, aby przywrócić rentowność, należy przede wszystkim przeprowadzić zmiany operacyjne, ponieważ zysk jest wynikiem takich działań, a nie ich warunkiem wstępnym.

Modernizacja sklepów

Firma koncentruje się na modernizacji istniejących sklepów, a nie na szybkim otwieraniu nowych. Summers wyjaśnił to wolniejszym tempem rozwoju w kraju i zauważył, że konkurenci aktywnie rozbudowywali swoje sieci na podstawie decyzji podjętych kilka lat temu.

Jednocześnie Pick n Pay zamknęła 19 sklepów od początku roku finansowego. Według Summersa duża istniejąca sieć umożliwia realizację zamówień internetowych bez oddzielnych dark stores — magazynów przeznaczonych wyłącznie do dostaw. Firma może dostosować część powierzchni w już istniejących sklepach do kompletowania takich zamówień.

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Sprzedaż online i finanse

W pierwszym półroczu roku finansowego 2027 obroty omnichannel Pick n Pay wzrosły o 35,4% rok do roku. Po uruchomieniu w marcu 2026 roku odrębnej sekcji Pick n Pay Clothing w aplikacji asap! łączna sprzedaż online za pośrednictwem aplikacji i strony internetowej wzrosła o 137% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Detalista oferuje płatną subskrypcję Smart Shopper Pro za 99 randów miesięcznie, obejmującą nielimitowane bezpłatne dostawy asap!. W drugiej połowie roku finansowego 2027 firma planuje wdrażać w sklepach narzędzia hybrydowego kompletowania zamówień internetowych i planowania asortymentu.

Mimo posiadania środków w bilansie podstawowa działalność supermarketów Pick n Pay nadal wykazuje stratę handlową w wysokości 516 mln randów. Jednocześnie koszty utrzymania powierzchni handlowej spadły o 2,6% dzięki zmianie warunków najmu i niższym kosztom ubezpieczenia.

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