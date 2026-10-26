Pick n Pay назвала Спенсера Сонна наступним гендиректором — Daily Maverick

У ПАР мережа супермаркетів Pick n Pay назвала Спенсера Сонна наступним генеральним директором групи. Він має змінити Шона Саммерса після оприлюднення річних результатів компанії, повідомляє Daily Maverick.

Саммерс повернувся на посаду керівника Pick n Pay у 2023 році, коли компанія переживала період невизначеності. За його словами, для відновлення прибутковості насамперед потрібно провести операційні зміни, оскільки прибуток є результатом таких дій, а не їхньою передумовою.

Оновлення магазинів

Компанія зосереджується на модернізації наявних магазинів, а не на швидкому відкритті нових. Саммерс пояснив це уповільненням темпів девелопменту в країні та зазначив, що конкуренти активно розширювали мережі на основі рішень, ухвалених кілька років тому.

Водночас Pick n Pay закрила 19 магазинів від початку фінансового року. За словами Саммерса, велика наявна мережа дає змогу виконувати онлайн-замовлення без окремих dark stores — складів, призначених лише для доставки. Компанія може переобладнати частину площ у вже наявних магазинах для комплектації таких замовлень.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Онлайн-продажі та фінанси

За підсумками першого півріччя 2027 фінансового року омніканальний оборот Pick n Pay зріс на 35,4% у річному вимірі. Після запуску окремого розділу Pick n Pay Clothing у застосунку asap! у березні 2026 року сукупні онлайн-продажі через застосунок і сайт збільшилися на 137% проти попереднього року.

Ритейлер пропонує платну підписку Smart Shopper Pro за 99 рандів на місяць, яка передбачає необмежену безкоштовну доставку asap!. У другій половині 2027 фінансового року компанія планує впроваджувати в магазинах інструменти гібридного збирання онлайн-замовлень і планування асортименту.

Попри наявність коштів на балансі, основний бізнес супермаркетів Pick n Pay досі має торговельний збиток у 516 млн рандів. Водночас витрати на утримання торговельних площ скоротилися на 2,6% завдяки перегляду орендних умов і нижчим страховим витратам.

Читай нас у