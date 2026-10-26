Молдова предлагает Украине свою железную дорогу для экспорта товаров в Румынию

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан в ходе выступления на Киевском международном экономическом форуме призвал украинских предпринимателей более активно использовать молдавскую железнодорожную сеть в качестве логистического моста для экспорта товаров в Румынию и страны Балканского региона.

Глава молдавского правительства обратил внимание на потенциал рынка Румынии и прокомментировал ранее предоставленную Украине 50-процентную скидку на транзит грузов: «Это решение было непростым. У нас тоже есть бюджетные ограничения, интересы собственных фермеров, проблемы с железной дорогой. Но дружба проверяется не заявлениями, а решениями. И мы готовы работать вместе над улучшением инфраструктуры, ускорением прохождения границы, созданием новых логистических маршрутов».

Молдавская сторона подчеркнула готовность и в дальнейшем развивать совместные логистические маршруты и упрощать пограничные процедуры.

Источник: «Европейская правда».

Напомним, что премьер-министр Молдовы Василе Тофан прибыл с рабочим визитом в Киев.

Молдова стремится ускорить подписание меморандума о взаимопонимании между операторами энергосистем двух стран — Moldelectrica и «Укрэнерго». Также страна хочет ускорить подготовку к строительству второго контура линии электропередачи «Бельцы — Днестровская ГЭС». Об этом сообщил Василе Тофан.

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