Mołdawia oferuje Ukrainie dostęp do swojej sieci kolejowej w celu eksportu towarów do Rumunii

Premier Mołdawii Vasile Tofan, przemawiając podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Kijowie, wezwał ukraińskich przedsiębiorców do aktywniejszego korzystania z mołdawskiej sieci kolejowej jako pomostu logistycznego do eksportu towarów do Rumunii i krajów regionu bałkańskiego.

Szef mołdawskiego rządu zwrócił uwagę na potencjał rynku rumuńskiego i skomentował przyznaną wcześniej Ukrainie 50-procentową zniżkę na tranzyt towarów: „To nie była łatwa decyzja. My również mamy ograniczenia budżetowe, interesy naszych rolników oraz problemy z koleją. Jednak przyjaźń sprawdza się nie poprzez deklaracje, ale poprzez decyzje. Jesteśmy gotowi współpracować nad lepszą infrastrukturą, sprawnym przejściem granicznym oraz nowymi trasami logistycznymi”.

Strona mołdawska podkreśliła gotowość do dalszego rozwijania wspólnych tras logistycznych i upraszczania procedur granicznych.

Źródło: „Europejska Prawda”.

Przypomnijmy, że premier Mołdawii Vasile Tofan przybył z wizytą roboczą do Kijowa.

Mołdawia dąży do przyspieszenia podpisania protokołu ustaleń między operatorami systemów energetycznych obu krajów – Moldelectrica i „Ukrenergo”. Kraj ten chce również przyspieszyć przygotowania do budowy drugiego odcinka linii elektroenergetycznej „Bălți – Elektrownia Wodna na Dniestrze”. Poinformował o tym Vasile Tofan.

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