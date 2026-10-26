Realny produkt krajowy brutto Chin w trzecim kwartale 2026 roku wzrósł o 4,5% rok do roku. To nieznacznie więcej niż konsensus prognoz na poziomie 4,4%, zaznaczyła ekonomistka Goldman Sachs Hui Shan, podaje Fortune.

Przemysł i konsumpcja

Według Shan wskaźniki aktywności gospodarczej we wrześniu również okazały się lepsze, niż oczekiwali analitycy. Wzrost produkcji przemysłowej przyspieszył do 5,5% rok do roku, a sprzedaż detaliczna przekroczyła prognozy.

Jej zdaniem cel Chin dotyczący wzrostu gospodarczego na poziomie 4,5–5% w 2026 roku jest osiągalny. Dla porównania, tempo wzrostu PKB USA w pierwszym i drugim kwartale wyniosło odpowiednio 2,5% i 2,2%, według danych amerykańskiego Biura Analiz Ekonomicznych przytoczonych przez publikację.

Jednocześnie Stany Zjednoczone pozostają największą gospodarką świata, a PKB na mieszkańca jest tam znacząco wyższy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje ten wskaźnik na 15 370 dolarów w Chinach i ponad 95 000 dolarów w USA.

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Deficyt i handel

Shan zaznaczyła, że dane fiskalne Chin wskazują na faktyczne zaostrzenie polityki fiskalnej. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku łączne dochody budżetu ogólnego i funduszy zarządzanych przez państwo wzrosły o 1,4% rok do roku, podczas gdy wydatki spadły o 3,5%.

Według szacunków Goldman Sachs rozszerzony deficyt fiskalny Chin zmniejszył się z 11% PKB w grudniu 2025 roku do 9,4% PKB we wrześniu 2026 roku, według kroczącej 12-miesięcznej oceny. Bank obniżył prognozę tego wskaźnika na cały 2026 rok do 10% PKB z wcześniejszych 11,5%, choć oczekuje wyraźniejszego złagodzenia polityki fiskalnej w czwartym kwartale.

W obliczu konfrontacji handlowej z USA chiński rząd poinformował, że eksport kraju we wrześniu wzrósł o 36,3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku — w najszybszym tempie od lutego. Według Peterson Institute for International Economics na sierpień chińskie cła na amerykański eksport wynosiły 31,9%, a amerykańskie taryfy na chiński import — 35,2%.

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