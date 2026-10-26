FTC i 20 stanów pozywają Dollar General za rzekome zawyżanie opłat — CNBC

W Stanach Zjednoczonych Federalna Komisja Handlu (FTC) wraz z 20 stanami wniosła pozew przeciwko sieci sklepów Dollar General. Regulator twierdzi, że klienci płacili za towary więcej, niż wskazywały półki, metki cenowe i reklamy.

Zarzuty regulatora

Jak informuje CNBC, w pozwie stwierdzono, że tysiące sklepów Dollar General miały rzekomo uzyskać od klientów miliony dolarów bezprawnych nadpłat. FTC twierdzi również, że firma nie miała wystarczających mechanizmów, aby zapobiegać tej praktyce.

Według komisji Dollar General otrzymał dziesiątki tysięcy skarg konsumentów, że pobierano od nich kwoty wyższe niż deklarowane ceny. Jak twierdzi FTC, detalista nie wdrożył polityk mających rozwiązać ten problem.

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Stany uczestniczące i reakcja rynku

Do pozwu przyłączyły się Alabama, Arizona, Arkansas, Kalifornia, Connecticut, Floryda, Illinois, Iowa, Kansas, Luizjana, Michigan, Missisipi, Nebraska, New Jersey, Karolina Północna, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah i Wisconsin.

Dyrektor Biura Ochrony Konsumentów FTC Christopher Mufarrige oświadczył, że zdaniem komisji Dollar General wyrządził znaczną szkodę finansową społecznościom i konsumentom, którym trudno jest dotrwać od jednej wypłaty do następnej. Po ogłoszeniu przez FTC pozwu akcje Dollar General spadły o około 4%. Firma nie udzieliła natychmiastowego komentarza na prośbę CNBC.

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