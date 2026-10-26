В США Федеральная торговая комиссия (FTC) вместе с 20 штатами подала иск против сети магазинов Dollar General. Регулятор утверждает, что покупатели платили за товары больше, чем было указано на полках, ценниках и в рекламе.

Обвинения регулятора

Как сообщает CNBC, в иске говорится, что тысячи магазинов Dollar General якобы получили от покупателей миллионы долларов незаконных переплат. FTC также заявляет, что у компании не было достаточных механизмов для предотвращения такой практики.

По данным комиссии, Dollar General получила десятки тысяч жалоб потребителей на то, что с них взимали суммы выше заявленных цен. Как утверждает FTC, ритейлер не внедрил политики для решения этой проблемы.

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Штаты-участники и реакция рынка

К иску присоединились Алабама, Аризона, Арканзас, Калифорния, Коннектикут, Флорида, Иллинойс, Айова, Канзас, Луизиана, Мичиган, Миссисипи, Небраска, Нью-Джерси, Северная Каролина, Огайо, Оклахома, Теннесси, Юта и Висконсин.

Директор Бюро защиты прав потребителей FTC Кристофер Муфарридж заявил, что, по мнению комиссии, Dollar General нанесла значительный финансовый ущерб сообществам и потребителям, которым трудно дотянуть от одной зарплаты до следующей выплаты. После объявления FTC об иске акции Dollar General упали примерно на 4%. Компания не предоставила немедленного комментария по запросу CNBC.

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