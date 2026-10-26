FTC与20个州起诉Dollar General涉嫌多收费 — CNBC

美国联邦贸易委员会（FTC）与20个州一起对连锁商店Dollar General提起诉讼。监管机构称，消费者购买商品时支付的金额高于货架、价签和广告上标示的价格。

监管机构的指控

据CNBC报道，诉讼称，数千家Dollar General门店据称从消费者处收取了数百万美元的非法多付款项。FTC还表示，该公司没有足够的机制来防止这种做法。

委员会表示，Dollar General收到了数万起消费者投诉，称他们被收取的金额高于公布的价格。FTC称，该零售商没有实施解决这一问题的政策。

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参与诉讼的州及市场反应

加入诉讼的州包括阿拉巴马州、亚利桑那州、阿肯色州、加利福尼亚州、康涅狄格州、佛罗里达州、伊利诺伊州、爱荷华州、堪萨斯州、路易斯安那州、密歇根州、密西西比州、内布拉斯加州、新泽西州、北卡罗来纳州、俄亥俄州、俄克拉何马州、田纳西州、犹他州和威斯康星州。

FTC消费者保护局局长克里斯托弗·穆法里奇表示，委员会认为，Dollar General对社区和难以维持到下一次发薪的消费者造成了重大经济损害。在FTC宣布提起诉讼后，Dollar General股价下跌约4%。该公司没有立即回应CNBC的置评请求。

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