W Ukrainie ujawniono nazwisko właściciela rekordowej liczby firm

W Ukrainie zidentyfikowano 478 właścicieli prowadzących działalność na dużą skalę — osób, które są właścicielami lub beneficjentami co najmniej 50 zarejestrowanych spółek.

Liderem rankingu został mieszkaniec Kijowa Witalij Ilnycki, któremu należy 5889 spółek. Drugie miejsce zajął Rusłan Merzljakow z Doniecka z 2221 spółkami, a trzecie – mieszkaniec Kijowa Władysław Melochin, który jest właścicielem 858 spółek.

Ponad jedna czwarta właścicieli wielkiej liczby spółek jest zarejestrowana w Kijowie — 131 osób. Znaczna liczba przypada również na obwody kijowski, dniepropetrowski, doniecki i charkowski.

Na liście znajduje się 42 osoby, których adresy rejestracji znajdują się na tymczasowo okupowanych terytoriach. Najwięcej takich wpisów odnotowano w obwodach donieckim i ługańskim.

Analitycy podkreślają, że adres właściciela niekoniecznie pokrywa się z miejscem faktycznej działalności jego przedsiębiorstw. Ponadto posiadanie dużej liczby przedsiębiorstw samo w sobie nie świadczy o naruszeniu prawa.

Źródło: OpenDataBot

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