В Україні назвали власника рекордної кількості компаній

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В Україні нарахували 478 масових власників бізнесу — людей, які володіють або є бенефіціарами щонайменше 50 зареєстрованих компаній.

Лідером рейтингу став киянин Віталій Ільницький, якому належать 5889 компаній. Друге місце посів Руслан Мерзляков із Донецька з 2221 компанією, а третє — киянин Владислав Мельохін, який володіє 858 компаніями.

Понад чверть масових власників зареєстровані в Києві — 131 особа. Також значна кількість припадає на Київщину, Дніпропетровщину, Донеччину та Харківщину.

У списку є 42 людини, чиї адреси реєстрації розташовані на тимчасово окупованих територіях. Найбільше таких записів зафіксували на Донеччині та Луганщині.

Аналітики наголошують, що адреса власника не обов’язково збігається з місцем фактичної роботи його компаній. Також володіння великою кількістю підприємств саме по собі не свідчить про порушення закону.

Джерело: Опендатабот

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