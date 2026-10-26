В Украине назвали владельца рекордного числа компаний

В Украине насчитали 478 крупных владельцев бизнеса — людей, которые владеют или являются бенефициарами не менее 50 зарегистрированных компаний.

Лидером рейтинга стал киевлянин Виталий Ильницкий, которому принадлежат 5889 компаний. Второе место занял Руслан Мерзляков из Донецка с 2221 компанией, а третье — киевлянин Владислав Мелёхин, владеющий 858 компаниями.

Более четверти массовых владельцев зарегистрированы в Киеве — 131 человек. Также значительное количество приходится на Киевскую, Днепропетровскую, Донецкую и Харьковскую области.

В списке числятся 42 человека, чьи адреса регистрации находятся на временно оккупированных территориях. Больше всего таких записей зафиксировано в Донецкой и Луганской областях.

Аналитики отмечают, что адрес владельца не обязательно совпадает с местом фактической работы его компаний. Также владение большим количеством предприятий само по себе не свидетельствует о нарушении закона.

Источник: Опендатабот

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