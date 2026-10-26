W Wielkiej Brytanii kancelarie prawne Harcus Parker i Hausfeld złożyły do Trybunału Apelacyjnego ds. Konkurencji wniosek o pozew zbiorowy przeciwko Visa i Mastercard. Wnioskodawcy dążą do uzyskania rekompensat dla firm, które, jak twierdzą, od października 2020 roku przepłacały za płatności kartowe klientów.

Jak informuje The Guardian, roszczenia dotyczą wielostronnych opłat interchange ustalanych przez Visa i Mastercard. Przedsiębiorstwa płacą te opłaty za pośrednictwem banków za każdym razem, gdy klient płaci kartą debetową, kredytową lub przedpłaconą. Wnioskodawcy uważają, że brak konkurencji umożliwił systemom płatniczym ustalanie wyższych opłat dla biznesu.

Potencjalne rekompensaty

Według źródeł zaznajomionych z pozwem kwota roszczeń wraz z odsetkami może wynieść około 5 mld funtów. Chodzi o zwrot opłat pobranych w ciągu sześciu lat, w tym w okresie 2020–2026.

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Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, około 1 mln brytyjskich firm, organizacji i instytucji charytatywnych z przychodami poniżej 100 mln funtów zostanie automatycznie objętych roszczeniami, chyba że zrezygnują z udziału. Rekompensata dla każdej z takich organizacji może wynieść kilka tysięcy funtów. Większe firmy będą musiały samodzielnie przystąpić do sprawy; ich roszczenia mogą sięgać dziesiątek milionów funtów.

Stanowisko systemów płatniczych

Mastercard oświadczył, że nie zgadza się z podstawami pozwu i nazwał go spekulacyjnym. Firma podkreśliła, że opłaty interchange odgrywają ważną rolę w brytyjskim systemie płatniczym i zapewniają szybkie oraz bezpieczne rozliczenia. Visa również oświadczyła, że uważa te opłaty za ważny element bezpiecznego cyfrowego ekosystemu płatniczego dla konsumentów, handlowców i banków.

Finansowanie sprawy zapewnia londyńska firma Bench Walk Advisors. Pozew zbiorowy prowadzi brytyjski biznesmen i były menedżer branży turystycznej Stephen Allen, który od 2021 roku prowadzi kilka zbiorowych postępowań sądowych przeciwko Visa i Mastercard. Rozpatrywanie sprawy może potrwać latami.

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