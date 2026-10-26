Amerykańska firma inwestycyjna Apollo Global Management finalizuje umowę nabycia niemal 10% udziałów w Mubadala Capital, dziale zarządzania aktywami alternatywnymi suwerennego inwestora z Abu Zabi, Mubadala Investment Company. CNBC informuje o tym, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Według źródeł stacji transakcja miała zostać ogłoszona później w poniedziałek. W chwili publikacji umowa nie została jeszcze publicznie ogłoszona, a jej warunki finansowe były nieznane. Przedstawiciele obu firm odmówili komentarza.

Rozwój partnerstwa

Apollo i Mubadala Investment Company mają już wielomiliardowe partnerstwo, zapoczątkowane w 2022 roku i przedłużone dwa lata później. Przy przedłużeniu umowy Apollo oświadczyło, że współpraca wzmocni jego platformę Capital Solutions: firmy będą wspólnie poszukiwać możliwości i zapewniać przedsiębiorstwom w różnych krajach indywidualnie dopasowane finansowanie dłużne i kapitałowe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W 2023 roku Apollo i Mubadala Investment Company utworzyły również wspólne przedsięwzięcie o wartości 2,5 mld dolarów, aby przez pięć lat współinwestować w globalne możliwości na rynku kredytów prywatnych.

Aktywa Mubadala Capital

Mubadala Capital podaje, że zarządza aktywami o wartości ponad 755 mld dolarów, doradza w ich sprawie i administruje nimi. Jej w pełni kontrolowane kluczowe obszary inwestycji alternatywnych zarządzają i inwestują ponad 60 mld dolarów.

Dyrektorem generalnym Mubadala Capital jest Hani Barhoush. Firma ma międzynarodowe biura w Londynie, Nowym Jorku, Rio de Janeiro i San Francisco. CNBC zauważa, że inwestycja Apollo jest podobna do transakcji, które firma zawierała z innymi platformami zarządzania aktywami, w tym Diameter Capital, Thoreau i Motive Partners.

Czytaj nas na