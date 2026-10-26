Apollo敲定收购Mubadala Capital近10%股权的交易——CNBC

美国投资公司阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）正在敲定一项交易，拟收购阿布扎比主权投资者穆巴达拉投资公司（Mubadala Investment Company）旗下另类资产管理部门穆巴达拉资本（Mubadala Capital）近10%的股权。CNBC报道称，消息援引知情人士。

据该电视台消息人士称，该交易原计划于周一晚些时候宣布。截至发稿时，该交易尚未公开宣布，其财务条款也尚不清楚。两家公司的代表均拒绝置评。

合作关系的发展

Apollo与穆巴达拉投资公司已建立数十亿美元规模的合作伙伴关系，该合作于2022年启动，并在两年后续签。在延长协议时，Apollo表示，这一合作将加强其Capital Solutions平台：两家公司将共同寻找机会，并为不同国家的企业提供定制化的债务和股权融资。

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2023年，Apollo与穆巴达拉投资公司还成立了一家规模为25亿美元的合资企业，在五年内共同投资全球私人信贷市场的机会。

Mubadala Capital的资产

Mubadala Capital表示，其管理、提供咨询并行政管理的资产超过7550亿美元。其全资控股的核心另类投资业务管理和投资超过600亿美元。

Mubadala Capital的首席执行官是哈尼·巴尔胡什（Hani Barhoush）。该公司在伦敦、纽约、里约热内卢和旧金山设有国际办公室。CNBC指出，Apollo的这项投资类似于该公司与其他资产管理平台达成的交易，其中包括Diameter Capital、Thoreau和Motive Partners。

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