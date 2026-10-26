Американская инвестиционная компания Apollo Global Management завершает сделку по приобретению почти 10%-й доли Mubadala Capital — подразделения по управлению альтернативными активами суверенного инвестора Абу-Даби Mubadala Investment Company. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на осведомленных собеседников.

По данным источников телеканала, о сделке планировали объявить позже в понедельник. На момент публикации о сделке еще не объявляли публично, а ее финансовые условия были неизвестны. Представители обеих компаний отказались от комментариев.

Развитие партнерства

Apollo и Mubadala Investment Company уже имеют многомиллиардное партнерство, начатое в 2022 году и продленное двумя годами позже. При продлении соглашения Apollo заявляла, что сотрудничество усилит ее платформу Capital Solutions: компании будут совместно искать возможности и предоставлять компаниям в разных странах индивидуальное долговое и акционерное финансирование.

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В 2023 году Apollo и Mubadala Investment Company также создали совместное предприятие объемом 2,5 млрд долларов для совместного инвестирования в глобальные возможности на рынке частного кредитования в течение пяти лет.

Активы Mubadala Capital

Mubadala Capital заявляет, что управляет, консультирует и администрирует активы на сумму более 755 млрд долларов. Ее полностью контролируемые ключевые направления альтернативных инвестиций управляют и инвестируют более 60 млрд долларов.

Генеральным директором Mubadala Capital является Хани Бархуш. Компания имеет международные офисы в Лондоне, Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро и Сан-Франциско. CNBC отмечает, что инвестиция Apollo похожа на сделки, которые компания заключала с другими платформами по управлению активами, в частности Diameter Capital, Thoreau и Motive Partners.

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