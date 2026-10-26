在英国，律师事务所Harcus Parker和Hausfeld已向竞争上诉法庭提交针对Visa和万事达卡的集体诉讼申请。申请人寻求为自2020年10月以来据称在客户刷卡支付中多付费用的公司争取赔偿。

据《卫报》报道，相关索赔涉及Visa和万事达卡设定的多边交换费。每当客户使用借记卡、信用卡或预付卡付款时，企业都会通过银行支付这些费用。申请人认为，竞争不足使支付系统能够向企业收取更高的费用。

潜在赔偿

据熟悉该诉讼的消息人士估计，连同利息在内的索赔金额可能约为50亿英镑。这涉及返还在六年期间收取的费用，其中包括2020年至2026年期间。

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如果申请获批，约100万家收入低于1亿英镑的英国公司、组织和慈善机构将被自动纳入索赔范围，除非它们选择退出。每家此类机构的赔偿可能达到数千英镑。较大的公司必须自行加入案件；其索赔额可能达到数千万英镑。

支付系统的立场

万事达卡表示，不同意该诉讼的依据，并称其具有推测性。该公司强调，交换费在英国支付系统中发挥重要作用，并确保快速、安全的结算。Visa也表示，其认为这些费用是为消费者、商家和银行提供安全数字支付生态系统的重要组成部分。

该案由伦敦公司Bench Walk Advisors提供资金支持。这起集体诉讼由英国商人、前旅游业高管斯蒂芬·艾伦领导；自2021年以来，他一直在推进针对Visa和万事达卡的数起集体诉讼。案件审理可能持续数年。

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