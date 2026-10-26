В Великобритании юридические фирмы Harcus Parker и Hausfeld подали в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции заявку на коллективный иск против Visa и Mastercard. Заявители стремятся добиться компенсаций для компаний, которые, по их утверждению, переплачивали за карточные платежи клиентов с октября 2020 года.

Как сообщает The Guardian, требования касаются многосторонних межбанковских комиссий, которые устанавливают Visa и Mastercard. Предприятия уплачивают эти комиссии через банки каждый раз, когда клиент рассчитывается дебетовой, кредитной или предоплаченной картой. Заявители считают, что недостаток конкуренции позволил платёжным системам устанавливать для бизнеса более высокие комиссии.

Потенциальные компенсации

По оценке источников, знакомых с иском, сумма требований вместе с процентами может составить около £5 млрд. Речь идёт о возврате комиссий, взимавшихся в течение шести лет, в том числе в период 2020–2026 годов.

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Если заявку одобрят, примерно 1 млн британских компаний, организаций и благотворительных учреждений с доходом менее £100 млн автоматически включат в требования, если они не откажутся от участия. Для каждой такой организации компенсация может составить несколько тысяч фунтов. Более крупным компаниям придётся самостоятельно присоединиться к делу; их требования могут достигать десятков миллионов фунтов.

Позиция платёжных систем

В Mastercard заявили, что не согласны с основаниями иска и назвали его спекулятивным. Компания подчеркнула, что межбанковские комиссии играют важную роль в британской платёжной системе и обеспечивают быстрые и безопасные расчёты. Visa также заявила, что считает эти комиссии важной составляющей безопасной цифровой платёжной экосистемы для потребителей, торговцев и банков.

Финансирование дела обеспечивает лондонская компания Bench Walk Advisors. Коллективный иск возглавляет британский бизнесмен и бывший руководитель в туристической отрасли Стивен Аллен, который с 2021 года ведёт несколько коллективных судебных процессов против Visa и Mastercard. Рассмотрение дела может занять годы.

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