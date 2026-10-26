Meta planuje pozyskać 95 mld dolarów na rozwój AI — CNBC
Meta poinformowała w poniedziałek, że planuje pozyskać łącznie 95 mld dolarów na inwestycje w infrastrukturę sztucznej inteligencji i superinteligencję. Informuje o tym CNBC.
Dwa etapy emisji
W pierwszym etapie firma zamierza pozyskać 35 mld dolarów poprzez gwarantowaną emisję publiczną akcji. Chodzi o ofertę akcji zorganizowaną z udziałem subemitentów.
Później Meta planuje pozyskać kolejne 60 mld dolarów w ramach programu sprzedaży akcji na rynku. Oba etapy razem stanowią deklarowane 95 mld dolarów.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Reakcja rynku
Po ogłoszeniu akcje Meta wzrosły o 1,6% w handlu przed otwarciem rynku, zauważa CNBC. Wzrost ten odnotowano po komunikacie spółki o planowanym pozyskaniu kapitału.
CNBC opublikowało materiał jako pilną wiadomość i zaznaczyło, że może on być aktualizowany wraz z pojawianiem się nowych szczegółów.