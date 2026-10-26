Meta planuje pozyskać 95 mld dolarów na rozwój AI — CNBC

Meta poinformowała w poniedziałek, że planuje pozyskać łącznie 95 mld dolarów na inwestycje w infrastrukturę sztucznej inteligencji i superinteligencję. Informuje o tym CNBC.

Dwa etapy emisji

W pierwszym etapie firma zamierza pozyskać 35 mld dolarów poprzez gwarantowaną emisję publiczną akcji. Chodzi o ofertę akcji zorganizowaną z udziałem subemitentów.

Później Meta planuje pozyskać kolejne 60 mld dolarów w ramach programu sprzedaży akcji na rynku. Oba etapy razem stanowią deklarowane 95 mld dolarów.

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Reakcja rynku

Po ogłoszeniu akcje Meta wzrosły o 1,6% w handlu przed otwarciem rynku, zauważa CNBC. Wzrost ten odnotowano po komunikacie spółki o planowanym pozyskaniu kapitału.

CNBC opublikowało materiał jako pilną wiadomość i zaznaczyło, że może on być aktualizowany wraz z pojawianiem się nowych szczegółów.

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