W Brukseli Komisja Europejska zatwierdziła plan działań chińskiej platformy internetowej Temu mający na celu usunięcie naruszenia unijnego aktu o usługach cyfrowych. Decyzję podjęto po tym, jak w maju nałożono na firmę grzywnę w wysokości 200 mln euro za niewystarczające środki przeciwko sprzedaży nielegalnych towarów, informuje Channel NewsAsia.

Pięć środków w planie

Plan Temu obejmuje pięć środków mających usunąć naruszenie. Komisja Europejska, która pełni funkcję regulatora UE, oświadczyła, że platforma musi w ciągu czterech miesięcy przeprowadzić okresową ocenę ryzyka.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przedstawiciel Temu, należącej do PDD Holdings, poinformował, że firma z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie jej planu przez Komisję Europejską. Wśród przewidzianych kroków jest ocena możliwych niedociągnięć systemu moderacji treści.

Opłata za przesyłki o niskiej wartości

Od początku lipca Temu, Shein i inne platformy handlu elektronicznego płacą również wprowadzoną przez UE opłatę w wysokości 3 euro za przesyłki o niskiej wartości. Wcześniej przesyłki o wartości poniżej 150 euro były importowane do Unii Europejskiej bez cła.

Czytaj nas na