В Брюсселе Европейская комиссия одобрила план действий китайской онлайн-платформы Temu по устранению нарушения Закона ЕС о цифровых услугах. Решение приняли после того, как в мае компанию оштрафовали на 200 млн евро за недостаточные меры против продажи незаконных товаров, сообщает Channel NewsAsia.

Пять мер в плане

План Temu включает пять мер по устранению нарушения. Еврокомиссия, выполняющая функции регулятора ЕС, заявила, что платформа должна в течение четырех месяцев провести промежуточную оценку рисков.

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Представитель Temu, принадлежащей PDD Holdings, сообщил, что компания приветствует одобрение Еврокомиссией ее плана. Среди предусмотренных шагов — оценка возможных недостатков системы модерации контента.

Сбор за посылки низкой стоимости

С начала июля Temu, Shein и другие платформы электронной коммерции также уплачивают введенный ЕС сбор в размере 3 евро за посылки низкой стоимости. Ранее отправления стоимостью менее 150 евро ввозились в Европейский союз без пошлины.

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