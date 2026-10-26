Japoński ubezpieczyciel Meiji Yasuda Life Insurance planuje nabyć 5% udziałów w brytyjskiej grupie inwestycyjnej Man Group, największym na świecie publicznie notowanym funduszu hedgingowym. Wartość takiego pakietu wynosi około 179 mln funtów, czyli 239 mln dolarów, według ceny zamknięcia z 23 października, informuje The Japan Times.

Inwestycje i partnerstwo

Meiji Yasuda zamierza również przekazać londyńskiej Man Group do zarządzania 200 mld jenów, czyli około 1,3 mld dolarów, w ciągu najbliższych trzech lat. Będzie to pierwsza duża inwestycja japońskiego ubezpieczyciela w zagraniczną firmę zarządzającą aktywami.

Pakiet akcji Man Group ma zostać kupiony na otwartym rynku, bez emisji nowych akcji spółki. Dla inwestycji przewidziano trzyletni okres blokady, a łączna wartość zakupów Meiji Yasuda nie będzie mogła przekroczyć 19,99% wyemitowanego kapitału akcyjnego Man Group.

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Rozszerzenie zarządzania aktywami

Meiji Yasuda oświadczyła, że sojusz ma wzmocnić jej możliwości w zakresie aktywów prywatnych, ilościowych strategii inwestycyjnych i sztucznej inteligencji. Japońska firma uzyska również dostęp do wiedzy eksperckiej Man Group, wymiany wiedzy technologicznej oraz usług doradczych Oxford-Man Institute.

Dla Man Group partnerstwo ma wesprzeć rozwój platformy kredytów prywatnych oraz współpracę z dużymi klientami ubezpieczeniowymi na świecie. Aktywa spółki wzrosły w poprzednim kwartale do rekordowego poziomu 270,9 mld dolarów. Od początku roku jej akcje zdrożały o 42%, a kapitalizacja rynkowa osiągnęła 3,7 mld funtów.

Transakcja odbywa się w kontekście zwiększonej aktywności japońskich ubezpieczycieli na rynku międzynarodowym. Wcześniej Meiji Yasuda sfinalizowała przejęcie amerykańskiego oddziału brytyjskiej Legal & General Group za 2,3 mld dolarów.

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