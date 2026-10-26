Brazylijski bank Itaú zawarł umowę w sprawie nabycia wszystkich wyemitowanych akcji startupu NeoSpace AI, specjalizującego się w dużych modelach sztucznej inteligencji. Wartość transakcji wyniesie 2,925 mld reali brazylijskich, czyli około 589 mln dolarów, informuje Channel NewsAsia, powołując się na komunikat banku dla rynku papierów wartościowych.

Warunki płatności

Część kwoty Itaú wypłaci przy zamknięciu transakcji. Pozostała część zostanie odroczona na pięć lat. W komunikacie podano również kurs zastosowany dla ekwiwalentu dolarowego: 4,9654 reala za jednego dolara amerykańskiego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Warunki finalizacji transakcji

NeoSpace AI współpracuje z Itaú od niemal dwóch lat, wynika z komunikatu banku. Transakcja nie została jeszcze sfinalizowana: jej zamknięcie zależy od zgody regulatora oraz spełnienia standardowych warunków.

Itaú poinformował o zawarciu umowy w poniedziałek, 26 października. Materiał Channel NewsAsia został opublikowany z powołaniem na agencję Reuters.

Czytaj nas na