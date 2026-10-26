日本保险公司明治安田生命保险计划收购英国投资集团 Man Group 5%的股份。Man Group 是全球最大的公开上市对冲基金。按10月23日的收盘价计算，该股份价值约1.79亿英镑，即2.39亿美元，《日本时报》报道。

投资与合作

明治安田还计划在未来三年内向总部位于伦敦的 Man Group 委托管理2000亿日元，约合13亿美元。这将成为这家日本保险公司首次对外国资产管理公司进行的大型投资。

计划在公开市场购买 Man Group 的股份，不会发行该公司的新股。这项投资设有三年锁定期，且明治安田的累计购买规模不得超过 Man Group 已发行股本的19.99%。

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扩大资产管理业务

明治安田表示，该联盟将增强其在私募资产、量化投资策略和人工智能方面的能力。这家日本公司还将获得 Man Group 的专业知识、技术知识交流以及牛津—Man研究所的咨询服务。

对 Man Group 而言，该合作将支持其私人信贷平台的发展，以及与全球大型保险客户的合作。该公司资产在上一季度增至创纪录的2709亿美元。今年以来，其股价上涨42%，市值达到37亿英镑。

这笔交易发生之际，日本保险公司正在国际市场上加大活动力度。此前，明治安田完成了以23亿美元收购英国 Legal & General Group 美国业务的交易。

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