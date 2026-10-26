Японская страховая компания Meiji Yasuda Life Insurance планирует приобрести 5% британской инвестиционной группы Man Group — крупнейшего в мире публично торгуемого хедж-фонда. Стоимость такого пакета составляет около £179 млн, или $239 млн, по цене закрытия торгов 23 октября, сообщает The Japan Times.

Инвестиции и партнерство

Meiji Yasuda также намерена передать лондонской Man Group в управление ¥200 млрд, или около $1,3 млрд, в течение следующих трех лет. Это станет первой крупной инвестицией японского страховщика в иностранную компанию по управлению активами.

Пакет акций Man Group планируется приобрести на открытом рынке, без выпуска новых акций компании. Для инвестиции предусмотрен трехлетний период блокировки, а совокупный объем покупок Meiji Yasuda не сможет превысить 19,99% выпущенного акционерного капитала Man Group.

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Расширение управления активами

В Meiji Yasuda заявили, что альянс должен усилить ее возможности в работе с частными активами, количественными инвестиционными стратегиями и искусственным интеллектом. Японская компания также получит доступ к экспертизе Man Group, обмену технологическими знаниями и консультационным услугам Oxford-Man Institute.

Для Man Group партнерство должно поддержать развитие платформы частного кредитования и работу с крупными страховыми клиентами по всему миру. Активы компании в предыдущем квартале выросли до рекордных $270,9 млрд. С начала года ее акции подорожали на 42%, а рыночная капитализация достигла £3,7 млрд.

Сделка происходит на фоне активизации японских страховщиков на международном рынке. Ранее Meiji Yasuda завершила приобретение американского подразделения британской Legal & General Group за $2,3 млрд.

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