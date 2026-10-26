W Australii rada dyrektorów spółki finansowej Challenger odrzuciła indykatywną ofertę przejęcia złożoną przez japońską Daiichi Life Group. Jednocześnie spółka zamierza kontynuować negocjacje z australijskim oddziałem japońskiego ubezpieczyciela, aby ustalić, czy możliwa jest transakcja, którą rada mogłaby zarekomendować akcjonariuszom.

Warunki oferty

W ubiegłym tygodniu TAL Daiichi Life Australia zaproponowała nabycie pozostałych 79,5% akcji Challenger po 11,80 dolara australijskiego za akcję. Przy takiej wycenie cała spółka byłaby warta około 7,9 mld dolarów australijskich, czyli 5,5 mld dolarów.

Challenger poinformowała, że otrzymana oferta nie była na poziomie, który rada mogłaby zarekomendować akcjonariuszom. Spółka podkreśliła również, że nie ma gwarancji pojawienia się wiążącej oferty ani zawarcia transakcji, informuje The Japan Times.

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Ocena analityka

Analityk Bloomberg Intelligence Matt Ingram zauważył, że łączna wartość poszczególnych aktywów Challenger przewyższa zaproponowaną cenę. Jego zdaniem zmieniona oferta na poziomie od 12,50 do 13 dolarów australijskich za akcję mogłaby być bardziej akceptowalna dla rady dyrektorów.

Challenger została założona w 1985 roku i na koniec marca zarządzała aktywami o wartości 128 mld dolarów australijskich. Spółka jest największym dostawcą rent dożywotnich na australijskim rynku emerytalnym.

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