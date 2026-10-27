Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas wizyty w Singapurze wezwał Unię Europejską do prac nad dużą międzyregionalną umową o wolnym handlu z członkami Kompleksowego i Postępowego Porozumienia na rzecz Partnerstwa Transpacyficznego (CPTPP). Der Spiegel poinformował o tym, powołując się na wystąpienie niemieckiego kanclerza.

Propozycja dla UE i CPTPP

W programowym przemówieniu Merz oświadczył, że UE i uczestnicy Partnerstwa Transpacyficznego powinni wspólnie zmierzać do zawarcia zakrojonej na szeroką skalę umowy. Do CPTPP należy 12 państw z pięciu kontynentów, zamieszkanych przez niemal 600 milionów ludzi. Wśród uczestników partnerstwa są Kanada, Australia, Chile i Wielka Brytania.

Według kanclerza taka umowa odpowiadałaby realiom wzajemnie powiązanych łańcuchów dostaw i produkcji. Zaznaczył, że łącznie UE i kraje CPTPP obejmowałyby ponad jedną trzecią światowego handlu.

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Umowy z krajami Azji

Merz opowiedział się również za łączeniem unijnych umów o wolnym handlu z poszczególnymi krajami, aby uczynić je bardziej skutecznymi. Wymienił Indonezję, Filipiny, Indie, Australię i Malezję.

Kanclerz jako długoterminowy cel wskazał umowę o wolnym handlu między UE a Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). ASEAN skupia 11 krajów azjatyckich o łącznej populacji niemal 700 milionów osób. Negocjowanie i zawieranie umów handlowych w imieniu państw członkowskich UE należy do kompetencji Unii Europejskiej, a nie rządu Niemiec.

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