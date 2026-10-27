Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Сингапур призвал Европейский союз работать над крупным межрегиональным соглашением о свободной торговле с членами Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP). Об этом Der Spiegel сообщил со ссылкой на выступление немецкого канцлера.

Предложение для ЕС и CPTPP

В программной речи Мерц заявил, что ЕС и участники Транстихоокеанского партнерства должны совместно двигаться к заключению масштабного соглашения. В CPTPP входят 12 государств с пяти континентов, где проживают почти 600 миллионов человек. Среди участников партнерства — Канада, Австралия, Чили и Великобритания.

По словам канцлера, такое соглашение соответствовало бы реалиям взаимосвязанных цепочек поставок и производства. Он отметил, что вместе ЕС и страны CPTPP объединяли бы более трети мировой торговли.

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Соглашения со странами Азии

Мерц также высказался за объединение соглашений ЕС о свободной торговле с отдельными странами, чтобы сделать их более эффективными. Он упомянул Индонезию, Филиппины, Индию, Австралию и Малайзию.

Долгосрочной целью канцлер назвал соглашение о свободной торговле между ЕС и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). АСЕАН объединяет 11 азиатских стран с совокупным населением почти 700 миллионов человек. Переговоры и заключение торговых соглашений от имени государств-членов ЕС относятся к компетенции Европейского союза, а не правительства Германии.

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