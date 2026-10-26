В Австралии совет директоров финансовой компании Challenger отклонил индикативное предложение о поглощении от японской Daiichi Life Group. В то же время компания намерена продолжить переговоры с австралийским подразделением японского страховщика, чтобы выяснить, возможна ли сделка, которую совет сможет рекомендовать акционерам.

Условия предложения

На прошлой неделе TAL Daiichi Life Australia предложила приобрести оставшиеся 79,5% акций Challenger по 11,80 австралийского доллара за акцию. При такой оценке вся компания стоила бы около 7,9 млрд австралийских долларов, или $5,5 млрд.

Challenger сообщила, что полученное предложение не было на уровне, который совет мог бы рекомендовать акционерам. Компания также подчеркнула, что нет гарантий появления обязывающего предложения или заключения сделки, сообщает The Japan Times.

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Оценка аналитика

Аналитик Bloomberg Intelligence Мэтт Ингрэм отметил, что совокупная стоимость отдельных активов Challenger превышает предложенную цену. По его мнению, пересмотренное предложение на уровне от 12,50 до 13 австралийских долларов за акцию могло бы быть более приемлемым для совета директоров.

Challenger была основана в 1985 году и по состоянию на конец марта управляла активами на 128 млрд австралийских долларов. Компания является крупнейшим поставщиком аннуитетов на австралийском пенсионном рынке.

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