W Polsce regulator UOKiK postawił firmie Legimi zarzuty dotyczące możliwego naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Postępowanie dotyczy zmian w ofercie subskrypcji i zasad korzystania z bezpłatnego okresu próbnego, informuje RMF24.

Przeniesienie publikacji do odrębnego katalogu

Według UOKiK w październiku 2024 roku Legimi uruchomiło tak zwany Katalog Klubowy, do którego przeniosło część e-booków i audiobooków dostępnych wcześniej w ramach standardowej subskrypcji. Aby nadal mieć dostęp do tych publikacji, użytkownicy musieli dopłacać 14,99 zł za każdą publikację.

Zmiany objęły również użytkowników z aktywnymi subskrypcjami, w tym opłaconymi z góry na określony czas. Regulator zaznaczył, że obowiązujące wówczas zasady pozwalały dodawać lub usuwać poszczególne tytuły z katalogu, ale nie przewidywały wyłączenia części publikacji z subskrypcji i przeniesienia ich do dodatkowo płatnej oferty. Zdaniem UOKiK mogło to ograniczyć zakres usługi, za którą konsumenci już zapłacili.

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Okres próbny

Drugi zarzut dotyczy uruchomienia trzydniowego bezpłatnego okresu próbnego. W ocenie UOKiK przycisk „Zamawiam”, za pośrednictwem którego użytkownicy zaczynali korzystać z usługi, nie informował wystarczająco jasno, że brak rezygnacji przed zakończeniem okresu próbnego będzie oznaczał automatyczne przejście na płatną subskrypcję.

Regulator podkreślił, że przycisk służący do zawarcia umowy musi jednoznacznie wskazywać na obowiązek zapłaty. Jeśli zarzuty potwierdzą się w toku postępowania, Legimi może grozić kara w wysokości do 10% rocznego obrotu.

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