波兰UOKiK就订阅问题指控Legimi——RMF24

在波兰，监管机构UOKiK指控Legimi公司可能侵犯消费者集体权益。该程序涉及订阅方案的变更以及免费试用期的使用规则，RMF24报道。

将出版物转入单独目录

据UOKiK称，2024年10月，Legimi推出了所谓的俱乐部目录，并将此前可在标准订阅范围内获取的部分电子书和有声书转入其中。为继续访问这些出版物，用户必须为每份出版物额外支付14.99兹罗提。

这些变更也影响了拥有有效订阅的用户，包括预先支付特定期限费用的用户。监管机构指出，当时有效的规则允许在目录中添加或删除个别书目，但并未规定将部分出版物排除在订阅之外并将其转入需额外付费的方案。UOKiK认为，这可能限制消费者已付费服务的范围。

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试用期

第二项指控涉及推出三天免费试用期。UOKiK认为，用户通过“我下单”按钮开始使用服务时，该按钮未足够明确地说明，若在试用期结束前未取消，将自动转为付费订阅。

监管机构强调，用于订立合同的按钮必须明确表明付款义务。如果指控在程序中得到证实，Legimi可能面临最高相当于其年营业额10%的罚款。

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