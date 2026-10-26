Польский UOKiK предъявил Legimi обвинения из-за подписок — RMF24

В Польше регулятор UOKiK предъявил компании Legimi обвинения в возможном нарушении коллективных интересов потребителей. Производство касается изменений в предложении подписок и правил использования бесплатного пробного периода, сообщает RMF24.

Перенос изданий в отдельный каталог

По данным UOKiK, в октябре 2024 года Legimi запустила так называемый Клубный каталог, куда перенесла часть электронных и аудиокниг, которые ранее были доступны в рамках стандартной подписки. Чтобы и дальше иметь доступ к этим изданиям, пользователям приходилось доплачивать 14,99 злотого за каждую публикацию.

Изменения также коснулись пользователей с активными подписками, в том числе оплаченными заранее на определённый срок. Регулятор отметил, что действовавшие на тот момент правила позволяли добавлять или удалять отдельные названия из каталога, но не предусматривали исключение части изданий из подписки и перенос их в дополнительно оплачиваемое предложение. По мнению UOKiK, это могло ограничить объём услуги, за которую потребители уже заплатили.

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Пробный период

Второе обвинение касается запуска трёхдневного бесплатного пробного периода. По оценке UOKiK, кнопка «Заказываю», через которую пользователи начинали пользоваться услугой, недостаточно чётко сообщала, что отсутствие отказа до окончания пробного периода будет означать автоматический переход на платную подписку.

Регулятор подчеркнул, что кнопка для заключения договора должна однозначно указывать на обязанность оплаты. Если обвинения подтвердятся в ходе производства, Legimi может грозить штраф до 10% годового оборота.

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