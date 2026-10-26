《财富》：中国第三季度实际GDP增长4.5%

2026年第三季度，中国实际国内生产总值同比增长4.5%。高盛经济学家惠珊指出，这略高于4.4%的市场一致预期，《财富》报道。

工业与消费

惠珊评估称，9月经济活动指标也强于分析师预期。工业生产同比增速加快至5.5%，零售销售额超过预测。

她认为，中国在2026年实现4.5%至5%经济增长的目标可以达成。作为比较，根据该刊引用的美国经济分析局数据，美国第一季度和第二季度GDP增速分别为2.5%和2.2%。

与此同时，美国仍是世界最大经济体，其人均GDP显著更高。国际货币基金组织估计，中国该指标为15,370美元，而美国超过95,000美元。

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赤字与贸易

惠珊指出，中国财政数据显示，财政政策实际上有所收紧。今年前九个月，一般公共预算和政府管理基金的合计收入同比增长1.4%，而支出下降3.5%。

根据高盛估计，按滚动12个月计算，中国广义财政赤字从2025年12月占GDP的11%缩减至2026年9月占GDP的9.4%。该行将这一指标2026年全年预测从此前的占GDP 11.5%下调至10%，但预计第四季度将出现更明显的财政宽松。

在与美国的贸易对抗背景下，中国政府表示，该国9月出口较去年同期增长36.3%，为2月以来最快增速。根据彼得森国际经济研究所截至8月的数据，中国对美国出口商品征收的关税为31.9%，美国对中国进口商品征收的关税为35.2%。

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