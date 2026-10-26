Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён подтвердил необходимость присоединения страны к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), однако поручил не подавать заявку на членство в этом году. Дальнейшие шаги по соглашению власти определят после широких консультаций с фермерами и рыбаками.

Об этом президент сказал во время встречи примерно со 110 представителями аграрного и рыболовного секторов в Чхонвадэ в Сеуле. Как сообщает Korea Herald, это была первая с 2018 года личная встреча действующего президента страны с большой группой фермеров и рыбаков.

Компенсации для производителей

Ли Чжэ Мён подчеркнул, что сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство и животноводство имеют стратегическое значение для национальной безопасности и выживания государства, несмотря на их сравнительно небольшую долю в экономике. Он заявил, что потери от политики либерализации торговли не должны непропорционально ложиться на фермеров и рыбаков без надлежащей компенсации.

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Президент также упомянул фонд сотрудничества для сельских районов, созданный после соглашения о свободной торговле между Южной Кореей и Китаем 2015 года. По его словам, правительство пообещало покрыть нехватку в фонде в размере примерно 700 млрд вон: из запланированного 1 трлн вон было собрано около 325,5 млрд вон, преимущественно за счет добровольных взносов компаний.

Выгоды и риски вступления

CPTPP является соглашением о свободной торговле между 12 странами. Ли Чжэ Мён заявил, что для ориентированной на экспорт экономики Южной Кореи важно расширять доступ к зарубежным рынкам. В то же время он признал, что процесс присоединения потребует согласия всех участников соглашения, может занять годы и, вероятно, не завершится в течение его президентского срока.

Согласно правительственной оценке, опубликованной в конце сентября, присоединение к CPTPP может увеличить реальный ВВП Южной Кореи на 0,38% в течение десяти лет. В то же время производство в аграрном, лесном и рыболовном секторах, по прогнозу, будет сокращаться примерно на 850 млрд вон ежегодно в течение 15 лет. Фермеры и рыбаки давно выступают против вступления из-за опасений конкуренции с более дешевым импортом.

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