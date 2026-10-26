韩国总统李在明确认，该国有必要加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），但指示今年不提交成员资格申请。有关该协定的后续步骤，当局将在与农民和渔民进行广泛磋商后决定。

总统是在首尔青瓦台与约110名农业和渔业部门代表会晤时作出上述表示的。据《韩国先驱报》报道，这是自2018年以来，该国现任总统首次与一大批农民和渔民举行面对面会晤。

对生产者的补偿

李在明强调，尽管农业、渔业、林业和畜牧业在经济中所占份额相对较小，但它们对国家安全和国家生存具有战略重要性。他表示，贸易自由化政策造成的损失不应在没有适当补偿的情况下不成比例地落在农民和渔民身上。

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总统还提到了在2015年韩国与中国自由贸易协定签订后设立的农村合作基金。他表示，政府承诺填补该基金约7000亿韩元的缺口：计划筹集的1万亿韩元中，已筹得约3255亿韩元，主要来自企业自愿捐款。

加入的益处与风险

CPTPP是12个国家之间的自由贸易协定。李在明表示，对于以出口为导向的韩国经济而言，扩大进入海外市场的渠道十分重要。与此同时，他承认，加入程序将需要该协定所有参与方的同意，可能持续数年，并且很可能无法在其总统任期内完成。

根据政府在9月底公布的评估，加入CPTPP可在十年内使韩国实际国内生产总值增长0.38%。与此同时，预计农业、林业和渔业部门的产出将在15年内每年减少约8500亿韩元。农民和渔民长期反对加入，担心面临更便宜进口产品的竞争。

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