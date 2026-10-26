Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung potwierdził potrzebę przystąpienia kraju do Kompleksowego i Postępowego Porozumienia na rzecz Partnerstwa Transpacyficznego (CPTPP), jednak polecił, by w tym roku nie składać wniosku o członkostwo. Dalsze kroki dotyczące porozumienia władze określą po szerokich konsultacjach z rolnikami i rybakami.

Prezydent powiedział o tym podczas spotkania z około 110 przedstawicielami sektora rolnego i rybołówstwa w Cheong Wa Dae w Seulu. Jak informuje Korea Herald, było to pierwsze od 2018 roku osobiste spotkanie urzędującego prezydenta kraju z dużą grupą rolników i rybaków.

Rekompensaty dla producentów

Lee Jae Myung podkreślił, że rolnictwo, rybołówstwo, leśnictwo i hodowla zwierząt mają strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego i przetrwania państwa, mimo ich stosunkowo niewielkiego udziału w gospodarce. Oświadczył, że straty wynikające z polityki liberalizacji handlu nie powinny w nieproporcjonalnym stopniu obciążać rolników i rybaków bez odpowiedniej rekompensaty.

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Prezydent wspomniał również o funduszu współpracy dla obszarów wiejskich, utworzonym po zawarciu w 2015 roku umowy o wolnym handlu między Koreą Południową a Chinami. Według niego rząd obiecał pokryć niedobór w funduszu wynoszący około 700 mld wonów: z planowanego 1 bln wonów zebrano około 325,5 mld wonów, głównie dzięki dobrowolnym wpłatom firm.

Korzyści i ryzyka związane z przystąpieniem

CPTPP jest umową o wolnym handlu między 12 krajami. Lee Jae Myung powiedział, że dla zorientowanej na eksport gospodarki Korei Południowej ważne jest rozszerzanie dostępu do zagranicznych rynków. Jednocześnie przyznał, że proces przystąpienia będzie wymagał zgody wszystkich stron porozumienia, może trwać latami i prawdopodobnie nie zakończy się w trakcie jego kadencji prezydenckiej.

Zgodnie z rządową oceną opublikowaną pod koniec września przystąpienie do CPTPP może zwiększyć realny PKB Korei Południowej o 0,38% w ciągu dziesięciu lat. Jednocześnie produkcja w sektorach rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa ma spadać o około 850 mld wonów rocznie przez 15 lat. Rolnicy i rybacy od dawna sprzeciwiają się przystąpieniu z powodu obaw przed konkurencją ze strony tańszego importu.

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