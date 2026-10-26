Szef SoftBanku Masayoshi Son wybrał w Malezji lokalizacje dla inwestycji technologicznych o wartości 50 mld dolarów. Poinformował o tym premier kraju Anwar Ibrahim po wideokonferencji z japońskim inwestorem, podaje Taipei Times.

Według Ibrahima Son wskazał lokalizacje w stanie Sarawak, w tym w mieście Kuching, a także w półwyspowej części Malezji. Projekty będą dotyczyć sztucznej inteligencji, nowych technologii i centrów danych.

Inwestycje w infrastrukturę AI

Premier nazwał planowane nakłady jednymi z największych w regionie. Według Bloomberga inwestycje te mogą rozszerzyć obecność Sona w Azji Południowo-Wschodniej, która staje się ważnym ośrodkiem rozwoju infrastruktury sztucznej inteligencji, w tym centrów danych.

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SoftBank pracuje już nad projektem skoncentrowanym na centrach danych w amerykańskim stanie Ohio, wartym 500 mld dolarów. Firma ma również projekt we Francji, którego wartość może osiągnąć 75 mld euro, czyli 84 mld dolarów. W Japonii telekomunikacyjny oddział grupy buduje centra danych na Hokkaido oraz w mieście Sakai w prefekturze Osaka.

Rynek centrów danych w Malezji

Malezja przyciąga inwestycje w centra danych od Amazona, Microsoftu i Google. Według Malezyjskiej Agencji Rozwoju Inwestycji od 2021 roku do pierwszej połowy 2026 roku wartość inwestycji związanych z centrami danych wyniosła 385,7 mld ringgitów, czyli 94 mld dolarów.

Rząd kraju dąży do tego, aby operatorzy centrów danych angażowali lokalnych dostawców, a infrastruktura wspierała wdrażanie AI, rozwój lokalnych innowacji i tworzenie miejsc pracy wymagających wyższych kwalifikacji. Malezja postawiła sobie za cel stać się państwem sztucznej inteligencji do 2030 roku.

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