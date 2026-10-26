W Stanach Zjednoczonych około 42% niedawnych absolwentów college’ów w wieku od 22 do 27 lat pracowało w czerwcu na stanowiskach, które zazwyczaj nie wymagają stopnia licencjata. Wskaźnik wzrósł z 41,8% w maju, lecz był niższy niż 42,4% w listopadzie 2025 roku oraz pandemiczne maksimum 43,4% w październiku 2020 roku, podaje Fortune, powołując się na tracker Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku.

Bezrobocie wśród absolwentów

Stopa bezrobocia wśród niedawnych absolwentów wyniosła w czerwcu 5,7%, wobec 4,1% wśród wszystkich pracowników. Według nowojorskiego Fedu od początku prowadzenia tych statystyk w 1990 roku do 2018 roku młodzi absolwenci mieli wyższą stopę bezrobocia niż wszyscy pracownicy tylko przez osiem miesięcy. Od stycznia 2021 roku jest to odnotowywane co miesiąc. Największą różnicę — 1,8 punktu procentowego — zarejestrowano w kwietniu 2025 roku.

Wskaźniki różnią się także w zależności od kierunku studiów. Według wyliczeń opartych na danych ze spisu ludności USA z 2024 roku najwyższy odsetek osób pracujących poniżej poziomu swojego wykształcenia odnotowano wśród absolwentów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych — 65,8%, sztuk performatywnych — 63,9% oraz sztuk pięknych — 58,9%.

Jednocześnie stopa bezrobocia wśród absolwentów inżynierii komputerowej osiągnęła 7,8%, a wśród absolwentów informatyki — 7%. Najniższe wskaźniki odnotowano wśród specjalistów edukacji specjalnej — 0,7%, edukacji wczesnoszkolnej — 1,2% oraz pielęgniarstwa — 2,1%.

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Teoria nadprodukcji elit

Turczyn, emerytowany profesor Uniwersytetu Connecticut, wiąże nadmiar młodych ludzi z dyplomami z koncepcją „nadprodukcji elit”. Zgodnie z jego teorią społeczeństwo może tworzyć więcej osób aspirujących do elitarnego statusu, niż ma odpowiednich stanowisk. Uważa on, że nadmiar absolwentów elitarnego wykształcenia w porównaniu z liczbą miejsc pracy obniża wartość dyplomu.

Protesty młodzieży w różnych krajach

Fortune podaje również przykłady młodzieżowych protestów w Nepalu, Indiach i Francji. W Nepalu po zakazie 26 platform społecznościowych we wrześniu 2025 roku protestujący podpalali budynki rządowe i domy polityków, a premier Khadga Prasad Sharma Oli podał się do dymisji. Według publikacji zginęło co najmniej 76 osób, a stopa bezrobocia wśród młodzieży w kraju wynosiła około 21%.

We Francji uczniowie od połowy września opuszczali zajęcia z powodu braku nauczycieli, przepełnionych klas oraz platformy Parcoursup, która określa przyjęcie na uniwersytety. 17 października francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o 550 tysiącach uczestników protestów. Do tego czasu akcje objęły także żądania dotyczące kosztów życia, a w niektórych miastach towarzyszyła im przemoc.

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