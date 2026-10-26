在美国，约42%的22至27岁近期大学毕业生在6月从事的岗位通常不要求学士学位。这一比例高于5月的41.8%，但低于2025年11月的42.4%以及2020年10月疫情期间43.4%的峰值，《财富》报道称，数据援引自纽约联邦储备银行追踪器。

毕业生失业情况

近期毕业生6月的失业率为5.7%，而所有劳动者的失业率为4.1%。根据纽约联邦储备银行的数据，从1990年开始统计至2018年，年轻毕业生的失业率仅有八个月高于所有劳动者。自2021年1月起，这种情况每个月都有记录。最大差距为1.8个百分点，出现在2025年4月。

各项指标也因专业而异。根据基于2024年美国人口普查数据的计算，教育水平与就业岗位不匹配的就业者比例最高的是刑事司法专业毕业生，为65.8%；表演艺术专业毕业生为63.9%；美术专业毕业生为58.9%。

与此同时，计算机工程专业毕业生的失业率达到7.8%，计算机科学专业毕业生则为7%。失业率最低的是特殊教育专业人士，为0.7%；小学教育专业人士为1.2%；护理专业人士为2.1%。

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精英过度生产理论

康涅狄格大学荣休教授图尔钦将拥有学位的年轻人过剩与“精英过度生产”概念联系起来。根据他的理论，社会可能培养出更多寻求精英地位的人，而非拥有相应的职位。他认为，与工作岗位数量相比，接受精英教育的毕业生过剩会降低文凭的价值。

不同国家的青年抗议

《财富》还列举了尼泊尔、印度和法国的青年抗议实例。2025年9月，尼泊尔禁止26个社交平台后，抗议者纵火焚烧政府建筑和政治人物住宅，首相卡德加·普拉萨德·夏尔马·奥利辞职。该刊称，至少76人死亡，该国青年失业率约为21%。

在法国，自9月中旬起，学生因教师短缺、班级拥挤以及决定大学录取的Parcoursup平台而离开课堂。10月17日，法国内政部报告称有55万名抗议参与者。到那时，抗议活动的诉求还扩展至生活成本问题，并在一些城市伴随着暴力。

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