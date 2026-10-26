В США около 42% недавних выпускников колледжей в возрасте от 22 до 27 лет в июне работали на должностях, для которых обычно не требуется степень бакалавра. Показатель вырос с 41,8% в мае, но был ниже 42,4% в ноябре 2025 года и пандемического максимума в 43,4% в октябре 2020 года, сообщает Fortune со ссылкой на трекер Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Безработица среди выпускников

Уровень безработицы среди недавних выпускников в июне составил 5,7% против 4,1% среди всех работников. По данным ФРБ Нью-Йорка, с начала ведения этой статистики в 1990 году до 2018 года молодые выпускники имели более высокий уровень безработицы, чем все работники, лишь в течение восьми месяцев. С января 2021 года это фиксируется ежемесячно. Наибольший разрыв — 1,8 процентного пункта — зарегистрировали в апреле 2025 года.

Показатели также различаются в зависимости от специальности. Согласно расчетам на основе данных переписи населения США за 2024 год, самая высокая доля трудоустроенных не по уровню образования была среди выпускников специальности «уголовное правосудие» — 65,8%, исполнительского искусства — 63,9% и изобразительного искусства — 58,9%.

В то же время среди выпускников компьютерной инженерии уровень безработицы достиг 7,8%, а среди выпускников компьютерных наук — 7%. Самые низкие показатели зафиксировали у специалистов по специальному образованию — 0,7%, начальному образованию — 1,2% и сестринскому делу — 2,1%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Теория перепроизводства элит

Почетный профессор Университета Коннектикута Турчин связывает избыток молодых людей с дипломами с концепцией «перепроизводства элит». Согласно его теории, общество может создавать больше людей, претендующих на элитный статус, чем имеет соответствующих должностей. Он считает, что избыток выпускников элитного образования по сравнению с количеством рабочих мест снижает ценность диплома.

Протесты молодежи в разных странах

Fortune также приводит примеры молодежных протестов в Непале, Индии и Франции. В Непале после запрета 26 социальных платформ в сентябре 2025 года протестующие поджигали правительственные здания и дома политиков, а премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли подал в отставку. По данным издания, погибли по меньшей мере 76 человек, а уровень безработицы среди молодежи в стране составлял около 21%.

Во Франции школьники с середины сентября покидали занятия из-за нехватки учителей, переполненных классов и платформы Parcoursup, которая определяет поступление в университеты. 17 октября Министерство внутренних дел Франции сообщило о 550 тысячах участников протестов. К тому времени акции также охватили требования, касающиеся стоимости жизни, и в отдельных городах сопровождались насилием.

Читай нас в