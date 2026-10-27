Министр по делам бизнеса Великобритании Джонатан Рейнольдс заявил, что Лондон и Европейский союз ищут решение в связи с обеспокоенностью вокруг предложенных ЕС правил Made in Europe. Инициатива стала источником неопределенности для британских производителей и инвесторов, сообщает Cyprus Mail.

Работа над правилами

По словам Рейнольдса, между британским правительством и ЕС ведется значительная работа, поскольку бизнес стремится к большей ясности относительно предложенных мер. Правила должны предоставлять преимущество товарам, произведенным в Европе, в государственных закупках, аукционах и программах субсидий.

Инициатива касается, в частности, электромобилей, батарей и других чистых технологий. Рейнольдс в эфире Sky News заявил, что стороны работают над решением этого вопроса.

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Возможный компромисс

Предложенные правила могут особенно повлиять на автомобильную промышленность Великобритании. Они являются частью более широких усилий ЕС по снижению зависимости от дешевого импорта, в частности из Китая.

Ранее в этом месяце Reuters сообщило, что Франция и Германия обсуждают компромисс, при котором Великобритания может быть признана надежным партнером в рамках схемы. Условием может стать согласование британских тарифов в отношении Китая с тарифами ЕС. Окончательное предложение потребует одобрения правительств государств ЕС и Европейского парламента.

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