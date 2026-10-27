20 октября в Варшаве состоялся CEE Trade & Treasury Summit 2026 — международный саммит, посвященный торговому финансированию, управлению корпоративными финансами и развитию бизнеса в Центрально-Восточной Европе. В центре внимания оказались изменения в мировых торговых потоках, новые инвестиционные возможности, доступ компаний к финансированию и влияние геополитической нестабильности на международные операции.

Мероприятие прошло в отеле Regent Warsaw. Его организовала компания MERGE Events при поддержке Международной торговой палаты в Польше и под патронатом Польского агентства инвестиций и торговли. Программа объединила представителей банковского сектора, промышленности, логистики, международной торговли и финансовых технологий.

Главная тема саммита — как меняется роль Центрально-Восточной Европы в мировой экономике и что нужно бизнесу, чтобы воспользоваться новыми возможностями. Участники рассмотрели как стратегические вопросы международной торговли, так и практические инструменты управления ликвидностью, оценки кредитных рисков и контроля финансовых операций.

Почему Центрально-Восточная Европа становится всё важнее

Саммит начался с обсуждения новой географии денег, торговли и инвестиций. Центрально-Восточная Европа укрепляет свои позиции как регион для международного бизнеса, логистики и промышленного развития. Для Польши это возможность закрепить за собой роль одной из ключевых площадок, через которые проходят торговые потоки между европейскими и другими международными рынками.

На открытии выступили член правления Банка национального хозяйства Польши (BGK) Ярослав Домбровский и вице-президент правления Bank Pekao Лукаш Янушевский. Одним из ключевых вопросов стало то, как финансовые учреждения могут поддерживать экономический рост и помогать компаниям работать в условиях изменения торговых маршрутов и повышенной неопределенности.

Домбровский подчеркнул важность превращения Польши в место, где компании могут организовывать торговлю, развивать логистические операции и находить партнеров. Среди приоритетов BGK он назвал гарантии для финансирования малого и среднего бизнеса, поддержку оборонной промышленности, а также финансирование стартапов, технологических компаний и инновационных проектов.

Это отражает более широкую тенденцию: конкурентоспособность региона зависит не только от себестоимости производства или географического положения. Важную роль играют доступность капитала, качество инфраструктуры, предсказуемость финансовых инструментов и способность быстро адаптироваться к изменениям в международной торговле.

Новые торговые соглашения и изменение международных потоков

Отдельный блок программы был посвящен торговым отношениям Европейского Союза с Индией и странами МЕРКОСУР — южноамериканского экономического объединения. Участники обсуждали, как новые торговые соглашения могут изменить доступ компаний к зарубежным рынкам, повлиять на конкуренцию и создать дополнительные возможности для экспорта и импорта.

Расширение торговых связей открывает перед предприятиями перспективы диверсификации поставщиков и поиска новых покупателей. В то же время выход на другие рынки требует адаптации к местным правилам, таможенным процедурам, требованиям к документам и способам проведения расчетов.

Для финансовых команд это означает необходимость оценивать не только коммерческую привлекательность сделки, но и связанные с ней затраты и риски. Более длительные маршруты поставок, разные валюты расчетов и различия в платежной практике могут влиять на потребность компании в оборотном капитале.

Поэтому новые торговые соглашения важны не только для экспортеров и импортеров. Они также меняют требования к банкам, страховым компаниям, логистическим операторам и поставщикам финансовых услуг, обеспечивающим международные операции.

Инвестиции в энергетику, строительство и промышленность

Одной из панельных дискуссий стала сессия «Будущее строительства, энергетики и промышленных инвестиций в Центрально-Восточной Европе». В ней приняли участие основатель и генеральный директор Teoman Corp Мехмет Гёктюрк Ипликчиоглу, руководитель польского подразделения Kolin İnşaat Мехмет Далкилич, менеджер по продажам и развитию бизнеса Arkas Logistics Фатих Алтынсой и директор польского подразделения CLARITAS Investments Якуб Купцу. Модератором дискуссии выступил основатель и генеральный директор VolareVers Аттила Арда Бешен.

Участники представляли различные сегменты экономики — от строительства и промышленных проектов до логистики и инвестиций. Такой состав дискуссии отражал взаимосвязь этих направлений: реализация крупных проектов требует не только капитала, но и надежных поставщиков, эффективных транспортных маршрутов и координации между международными партнерами.

Крупные инвестиции в энергетику и промышленность требуют долгосрочного планирования и значительных финансовых ресурсов. На решения инвесторов влияют стоимость финансирования, доступность материалов, стабильность цепочек поставок и общая экономическая ситуация.

Особое внимание было уделено польско-турецким экономическим отношениям. Согласно данным, приведённым в программе саммита, объём двусторонней торговли Польши и Турции в 2025 году составил $12,5 млрд. Заявленная цель — увеличить этот показатель до $15 млрд.

В дискуссии «Торговые отношения Польши и Турции: стратегическое значение для будущего Европы» приняли участие президент TURKPOL Тунч Мерич, торговый советник посольства Турции в Варшаве Джан Берат Озер, основатель и генеральный директор Teoman Corp Мехмет Гёктюрк Ипликчиоглу, главный эксперт по торговому финансированию BGK Феликс Коберский и представитель EKO Konsult и ASE GROUP Хакан Ханер. Модератором также выступил Аттила Арда Бешен.

Участники обсуждали значение экономического сотрудничества двух стран для европейского рынка и возможности углубления деловых связей. Польша и Турция обладают потенциалом для расширения сотрудничества в промышленности, строительстве, энергетике и логистике. Для компаний это может означать доступ к новым поставщикам, подрядчикам и рынкам сбыта.

В то же время увеличение товарооборота требует не только политической поддержки, но и практических механизмов финансирования, предсказуемых условий контрактов и надежных логистических решений.

Как открытый банкинг меняет кредитование бизнеса

Одной из практических тем саммита стало использование открытого банкинга для принятия решений о финансировании. Этому вопросу была посвящена презентация Малгожаты Горень из Kontomatik под названием «Преимущество денежного потока: использование данных открытого банкинга для более разумных финансовых решений».

Традиционная оценка кредитоспособности не всегда дает полное представление о финансовом состоянии предприятия. Трудности могут возникать при оценке молодых компаний с короткой кредитной историей или бизнесов, доходы которых существенно меняются в зависимости от сезона.

Еще одна проблема — устаревшие финансовые данные. Отчетность за предыдущие периоды может не отражать текущую ситуацию, особенно если предприятие быстро растет или сталкивается с резкими изменениями спроса. Дополнительные риски связаны с недостоверными документами и сложностью проверки информации, предоставленной заемщиком.

Данные открытого банкинга позволяют получить более актуальную картину движения средств на счетах при условии надлежащего разрешения клиента и соблюдения требований по защите данных. Анализ регулярности поступлений, структуры расходов, сезонных колебаний и платежного поведения помогает лучше оценивать реальное финансовое состояние компании.

Для малого и среднего бизнеса это может расширить возможности доступа к кредитованию. Если предприятие имеет небольшую историю работы, но демонстрирует регулярные поступления и контролируемые расходы, данные о денежных потоках могут дополнить традиционные критерии оценки.

В то же время технологии не устраняют всех кредитных рисков. Финансовые учреждения должны учитывать полноту данных, изменения в деятельности компании, её обязательства и общую ситуацию на рынке. Открытый банкинг является дополнительным инструментом анализа, а не автоматической гарантией получения финансирования.

Оборотный капитал и контроль платежей

В рамках саммита также обсуждались дебиторская задолженность, управление оборотным капиталом и финансирование международных операций. Эти вопросы имеют особое значение для предприятий, работающих с отсрочкой платежей или зависящих от регулярных расчетов с крупными заказчиками.

Компания может иметь значительный объем заказов и в то же время испытывать нехватку средств для текущих расходов. Причиной этого становится разрыв между моментом оплаты материалов, производства или доставки и фактическим получением денег от покупателя. Если задержки платежей совпадают с необходимостью финансирования новых заказов, нагрузка на ликвидность возрастает.

В международной торговле ситуацию осложняют более длительные сроки доставки, валютные колебания и различия в платежных условиях. Поэтому компаниям необходимо прогнозировать поступления и расходы, контролировать дебиторскую задолженность и заранее определять потребность в дополнительном финансировании.

Среди возможных инструментов — кредитные линии, факторинг и другие формы финансирования оборотного капитала. Выбор зависит от структуры бизнеса, платежной дисциплины клиентов, стоимости привлечения средств и продолжительности операционного цикла.

Эффективное управление ликвидностью позволяет компаниям не только покрывать текущие расходы, но и использовать новые коммерческие возможности без чрезмерной финансовой нагрузки.

Санкции и геополитические риски международной торговли

Отдельную дискуссию посвятили санкциям, экспортному контролю и осуществлению международных торговых операций в условиях геополитической фрагментации. К панели присоединились Томаш Влостовский, Роберт Собан, Михал Томашевский и Роберт Соха. Модератором выступил Войцех Панек.

Международные компании вынуждены работать в условиях, когда торговые ограничения и политические решения могут напрямую влиять на поставки, расчеты и выбор контрагентов. Проверка партнеров больше не ограничивается оценкой их платежеспособности или деловой репутации.

Компаниям необходимо учитывать санкционный статус контрагентов, происхождение товаров, конечных получателей продукции и возможные ограничения в отношении отдельных операций. Недостаточная проверка может привести к задержкам платежей, проблемам с доставкой или юридическим последствиям. В то же время дополнительные процедуры контроля увеличивают расходы бизнеса и затягивают подготовку международных соглашений.

Участники рассматривали эти вызовы в контексте взаимодействия между компаниями, банками и другими финансовыми посредниками. Для предприятий важно иметь понятные процедуры проверки партнеров, надлежащим образом оформлять документы и оперативно реагировать на изменения регуляторных требований.

В таких условиях управление рисками становится частью повседневного бизнес-планирования. Оно влияет не только на юридическую безопасность компании, но и на способность поддерживать стабильные поставки, выполнять контракты и сохранять доверие международных партнеров.

Какую роль играет ИИ в финансах

Цифровизация и использование ИИ стали важными составляющими обсуждения будущего финансовых процессов. Компании ищут способы быстрее обрабатывать информацию, точнее прогнозировать движение средств и выявлять риски ещё до того, как они повлияют на работу бизнеса.

Автоматизированные инструменты могут помогать анализировать платежные операции, выявлять необычные транзакции, оценивать тенденции доходов и расходов и готовить прогнозы потребности в оборотном капитале. В сочетании с данными открытого банкинга это создает дополнительные возможности для финансового планирования.

В то же время внедрение таких решений требует качественных данных, надлежащей защиты информации и интеграции с существующими системами. Автоматизированный анализ не всегда учитывает все обстоятельства конкретной операции, поэтому финансовые команды должны проверять результаты и сохранять контроль над важными решениями.

Для бизнеса ценность ИИ заключается не только в сокращении времени на рутинные задачи. Технологии могут помочь быстрее замечать изменения в финансовой ситуации, планировать платежи и оценивать сценарии развития событий. Однако эффект зависит от того, насколько качественно компания организовала свои данные и рабочие процессы.

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