10月20日，2026年中东欧贸易与财务峰会（CEE Trade & Treasury Summit 2026）在华沙举行——这是一场专注于中东欧地区贸易融资、企业财务管理及业务发展的国际峰会。 会议重点探讨了全球贸易流向的变化、新的投资机会、企业融资渠道以及地缘政治动荡对国际业务的影响。

本次活动在华沙丽晶酒店举行，由MERGE Events公司组织，并得到了波兰国际商会的大力支持，以及波兰投资与贸易署的赞助。 本次活动汇聚了来自银行业、工业、物流、国际贸易及金融科技领域的代表。

峰会的核心议题是：中东欧在全球经济中的角色如何演变，以及企业需要采取哪些措施才能把握新机遇。 与会者既探讨了国际贸易的战略问题，也研究了流动性管理、信贷风险评估及金融交易监控等实务工具。

中东欧为何日益重要

峰会首先围绕资金、贸易和投资的新格局展开了讨论。中东欧正不断巩固其作为国际商业、物流和工业发展区域的地位。 对波兰而言，这是巩固其作为欧洲与其他国际市场之间贸易流通过程中的关键枢纽之一地位的良机。

波兰国家经济银行（BGK）董事会成员雅罗斯瓦夫·多姆布罗夫斯基和Bank Pekao董事会副主席卢卡什·亚努舍夫斯基在开幕式上发表了讲话。 其中一个关键议题是：在贸易路线变化和不确定性加剧的背景下，金融机构如何支持经济增长并协助企业开展业务。

多姆布罗夫斯基强调，将波兰打造为企业开展贸易、发展物流业务并寻找合作伙伴的理想之地至关重要。 他列举了BGK的优先事项，包括为中小企业融资提供担保、支持国防工业，以及为初创企业、科技公司和创新项目提供融资。

这反映了一种更广泛的趋势：该地区的竞争力不仅取决于生产成本或地理位置。 资本的可获得性、基础设施的质量、金融工具的可预测性以及快速适应国际贸易变化的能力正变得至关重要。

新的贸易协定与国际贸易流向的变化

会议议程中专门设有一个环节，探讨了欧盟与印度以及南美经济共同体（MERCOSUR）各国的贸易关系。 与会者探讨了新的贸易协定将如何改变企业进入海外市场的途径，如何影响市场竞争，以及如何为进出口创造更多机遇。

贸易关系的拓展为企业提供了供应商多元化及开拓新客户的机遇。与此同时，进军其他市场需要适应当地的法规、海关程序、文件要求以及结算方式。

对于财务团队而言，这意味着不仅需要评估交易的商业吸引力，还需评估相关的成本和风险。更长的供应链、不同的结算货币以及支付惯例的差异，都可能影响企业对营运资金的需求。

因此，新的贸易协定不仅对出口商和进口商至关重要，它们还改变了银行、保险公司、物流运营商以及为国际业务提供支持的金融服务供应商所面临的要求。

能源、建筑及工业领域的投资

其中一场小组讨论的主题是“中东欧建筑、能源及工业投资的未来”。参与讨论的有Teoman Corp创始人兼首席执行官梅赫梅特·格克图尔克·伊普利奇奥卢、 Kolin İnşaat波兰分公司负责人梅赫梅特·达尔基利奇、Arkas Logistics销售与业务发展经理法蒂赫·阿尔廷索伊，以及CLARITAS Investments波兰分公司总监雅库布·库普楚。 讨论由VolareVers创始人兼首席执行官阿提拉·阿尔达·贝申主持。

与会者代表了经济领域的各个细分领域——从建筑和工业项目到物流和投资。 这样的讨论阵容反映了这些领域之间的相互依存关系：大型项目的实施不仅需要资本，还需要可靠的供应商、高效的运输路线以及国际合作伙伴之间的协调。

能源和工业领域的大额投资需要长期规划和雄厚的资金支持。融资成本、原材料供应、供应链稳定性以及整体经济形势都会影响投资者的决策。

与会者特别关注了波兰与土耳其的经济关系。 根据峰会日程中提供的数据，2025年波兰与土耳其的双边贸易额为125亿美元。既定目标是将这一数字提升至150亿美元。

在题为“波兰与土耳其的贸易关系：对欧洲未来的战略意义”的讨论中，TURKPOL主席通奇·梅里奇、土耳其驻华沙大使馆商务参赞詹·贝拉特·奥泽尔、 Teoman Corp创始人兼首席执行官梅赫梅特·格克图尔克·伊普利奇奥卢、BGK贸易融资首席专家费利克斯·科贝尔斯基，以及EKO Konsult和ASE GROUP代表哈坎·哈内尔。 本次会议由阿提拉·阿尔达·贝申担任主持人。

与会者探讨了两国经济合作对欧洲市场的重要性，以及深化商业联系的机遇。波兰和土耳其在工业、建筑、能源和物流领域具有扩大合作的潜力。 对企业而言，这可能意味着能够接触到新的供应商、承包商和销售市场。

与此同时，增加贸易额不仅需要政治支持，还需要切实可行的融资机制、可预见的合同条款以及可靠的物流解决方案。

开放式银行如何改变企业信贷

峰会的一个实践议题是利用开放银行技术进行融资决策。 Kontomatik公司的马尔戈扎塔·戈伦（Malgorzata Goren）就此问题发表了题为《现金流优势：利用开放银行数据做出更明智的财务决策》的演讲。

传统的信用评估并不总能全面反映企业的财务状况。在评估信用记录较短的新兴公司，或收入随季节大幅波动的企业时，可能会遇到困难。

另一个问题是财务数据过时。过往时期的财务报表可能无法反映当前状况，特别是当企业处于快速增长阶段或面临需求剧烈波动时。 其他风险还包括文件真实性存疑，以及核查借款人提供的信息较为困难。

在获得客户适当授权并遵守数据保护要求的前提下，开放银行数据能够提供更及时的账户资金流动情况。 通过分析收入的规律性、支出结构、季节性波动以及支付行为，有助于更准确地评估企业的实际财务状况。

对于中小企业而言，这可能拓宽其获得贷款的机会。如果企业经营历史较短，但能展示稳定的收入和可控的支出，现金流数据可作为传统评估标准的补充。

与此同时，技术并不能消除所有的信贷风险。金融机构必须综合考虑数据的完整性、公司经营状况的变化、其债务负担以及整体市场形势。开放银行是一种辅助分析工具，而非获得融资的自动保证。

营运资金与支付管理

峰会上还讨论了应收账款、营运资本管理以及国际业务融资等问题。对于采用延期付款模式或依赖与大客户定期结算的企业而言，这些问题尤为重要。

企业可能手头订单量巨大，却同时面临日常开支资金短缺的问题。其原因在于，支付材料费、生产费或运费的时间与实际收到买方款项的时间之间存在时间差。 如果付款延迟恰逢需要为新订单提供资金，流动性压力就会加剧。

在国际贸易中，较长的交货期、汇率波动以及付款条款的差异进一步加剧了这一情况。因此，企业必须预测收支情况，控制应收账款，并提前确定额外融资需求。

可选工具包括信贷额度、保理及其他营运资金融资形式。具体选择取决于业务结构、客户的付款纪律、融资成本以及运营周期的长短。

有效的流动性管理不仅能帮助企业覆盖日常开支，还能让其在不造成过重财务负担的情况下把握新的商业机遇。

制裁与国际贸易的地缘政治风险

与会者专门就制裁、出口管制以及在地缘政治碎片化背景下开展国际贸易业务等问题展开了讨论。托马什·弗洛斯托夫斯基、罗伯特·索班、米哈尔·托马舍夫斯基和罗伯特·索哈参加了本次小组讨论。 主持人是沃伊切赫·帕内克。

跨国公司不得不面对这样一种局面：贸易限制和政治决策可能会直接影响供应、结算以及交易对手的选择。对合作伙伴的审查已不再仅限于评估其偿付能力或商业信誉。

企业必须考虑交易对手的制裁状况、商品来源、产品的最终接收方以及针对特定交易的可能限制。审查不充分可能会导致付款延迟、交付问题或法律后果。 与此同时，额外的控制程序增加了企业成本，并延长了国际协议的准备时间。

与会者从企业、银行及其他金融中介机构之间的互动角度探讨了这些挑战。对企业而言，制定清晰的合作伙伴核查程序、妥善办理文件手续并迅速应对监管要求的变化至关重要。

在此背景下，风险管理已成为日常业务规划的重要组成部分。它不仅影响企业的法律安全，还关系到企业维持稳定供应、履行合同以及保持国际合作伙伴信任的能力。

人工智能在金融领域发挥着什么作用

数字化和人工智能的应用已成为探讨未来金融流程的重要组成部分。企业正在寻求更快处理信息、更准确预测资金流动，并在风险影响业务运营之前就将其识别出来的方法。

自动化工具可协助分析支付交易、识别异常交易、评估收支趋势，并预测营运资金需求。结合开放银行数据，这为财务规划创造了更多可能性。

与此同时，实施此类解决方案需要高质量的数据、完善的信息保护以及与现有系统的集成。自动化分析并不总能考虑具体交易的所有情况，因此财务团队应核查结果，并保持对重要决策的掌控。

对于企业而言，人工智能的价值不仅在于缩短处理例行任务的时间。这些技术还能帮助企业更快地察觉财务状况的变化、规划付款并评估各种发展情景。 然而，其效果取决于公司对自身数据和工作流程的组织质量。

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