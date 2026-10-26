软银掌门人孙正义已在马来西亚选定价值500亿美元的科技投资地点。马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣在与这位日本投资者举行视频会议后表示，《台北时报》报道。

易卜拉欣表示，孙正义确定了砂拉越州的地点，其中包括古晋市，以及马来半岛地区的地点。这些项目将涉及人工智能、新技术和数据中心。

投资人工智能基础设施

总理称，计划中的投资是该地区规模最大的投资之一。彭博社评估认为，这些投资可能扩大孙正义在东南亚的布局；东南亚正成为人工智能基础设施发展的重要中心，其中包括数据中心。

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软银已经在美国俄亥俄州推进一个以数据中心为重点、价值5000亿美元的项目。该公司在法国也有一个项目，其价值可能达到750亿欧元，即840亿美元。在日本，该集团的电信部门正在北海道和大阪府堺市建设数据中心。

马来西亚的数据中心市场

马来西亚正吸引来自亚马逊、微软和谷歌的数据中心投资。根据马来西亚投资发展局的数据，从2021年至2026年上半年，与数据中心相关的投资额为3857亿林吉特，即940亿美元。

该国政府希望数据中心运营商吸引本地供应商，基础设施能够促进人工智能的应用、本地创新的发展以及需要更高技能的就业岗位的创造。马来西亚设定目标，到2030年成为人工智能国家。

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