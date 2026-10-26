Глава SoftBank Масайоши Сон выбрал в Малайзии площадки для технологических инвестиций на сумму 50 млрд долларов. Об этом заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим после видеоконференции с японским инвестором, сообщает Taipei Times.

По словам Ибрагима, Сон определил площадки в штате Саравак, в частности в городе Кучинг, а также в полуостровной части Малайзии. Проекты будут касаться искусственного интеллекта, новых технологий и дата-центров.

Инвестиции в инфраструктуру ИИ

Премьер-министр назвал запланированные вложения одними из крупнейших в регионе. По оценке Bloomberg, эти инвестиции могут расширить присутствие Сона в Юго-Восточной Азии, которая становится важным центром развития инфраструктуры искусственного интеллекта, в том числе дата-центров.

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SoftBank уже работает над ориентированным на дата-центры проектом в американском штате Огайо стоимостью 500 млрд долларов. У компании также есть проект во Франции, стоимость которого может достичь 75 млрд евро, или 84 млрд долларов. В Японии телекоммуникационное подразделение группы строит дата-центры на Хоккайдо и в городе Сакаи в префектуре Осака.

Рынок дата-центров в Малайзии

Малайзия привлекает инвестиции в дата-центры от Amazon, Microsoft и Google. По данным Малайзийского агентства развития инвестиций, с 2021 года до первой половины 2026 года объем инвестиций, связанных с дата-центрами, составил 385,7 млрд ринггитов, или 94 млрд долларов.

Правительство страны стремится к тому, чтобы операторы дата-центров привлекали местных поставщиков, а инфраструктура способствовала внедрению ИИ, развитию местных инноваций и созданию рабочих мест, требующих более высокой квалификации. Малайзия поставила цель стать государством искусственного интеллекта к 2030 году.

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